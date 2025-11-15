صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکھر میں سفاک شوہر نے گھریلو جھگڑے پربیوی قتل کردی

  • کراچی
سکھر(بیورو رپورٹ)سفاک شوہر نے گھریلو جھگڑے پر 30 سالہ بیوی سسی شر کو قتل کر دیا، پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے۔۔۔

 ملزم ہزاریو شر کو گرفتار کرلیا اور واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی تحویل میں لے لیا، مقتولہ کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال منتقل کردی گئی، ورثاء کے مطابق گھریلو ناچاقی کے باعث ملزم نے بیوی کو قتل کیا، جبکہ علاقے میں چہ مگوئیاں جاری ہیں کہ کاروکاری کے الزام میں قتل کیا گیا ہے ۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی ہر پہلو سے تفتیش کی جارہی ہے۔

 

