چانڈکا انسٹیٹیوٹ، الائیڈ ہیلتھ سائنسز اور پولیس میں مفاہمت پردستخط
شہید پولیس افسران اور اہلکاروں کے بچوں کو مفت طبی تعلیم فراہم کی جائے گیآئی جی سندھ نے کالج کے طلبا میں لیپ ٹاپ، اساتذہ میں تعریفی اسناد تقسیم کیں
لاڑکانہ(بیورو رپورٹ)آئی جی غلام نبی میمن کی موجودگی میں سندھ پولیس اور لاڑکانہ کے چانڈکا انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ اینڈ الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے درمیان شہید پولیس افسران اور اہلکاروں کے بچوں کو مفت طبی تعلیم فراہم کرنے کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کئے گئے ، دستخط چانڈکا انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ اینڈ الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے چیئرمین سید اقبال بابو اور ڈی آئی جی لاڑکانہ ناصر آفتاب نے کیے ، تقریب میں آئی جی سندھ نے کالج کی طالبات اور طلبہ میں لیپ ٹاپ جبکہ اساتذہ میں تعریفی اسناد تقسیم کیں، آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے معاہدے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ بہادر جوانوں نے عوام کے تحفظ کی خاطر جانوں کے نذرانے دے کر پولیس کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔
جس پر ہمیں بے حد ناز ہے ، پولیس اور عوام کے درمیان قربت کے مثبت نتائج سامنے آرہے ہیں، چانڈکا نرسنگ انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین بابو اقبال نے انتہائی اہم قدم اْٹھاتے ہوئے سندھ پولیس کے شہداء کے بچوں کو مفت تعلیم فراہم کرنے کا اہتمام کیا ہے جو صوبے میں ایک مثالی کام ہے ، دیگر اداروں کو بھی آگے بڑھ کر پولیس اہلکاروں کا سہارا بننا چاہیے ، سید اقبال بابو نے بتایا کہ یادداشتِ مفاہمت کے تحت ہر سال ادارے کے دو ڈگری پروگراموں اور 12 مختصر کورسز میں مفت داخلے دیے جائیں گے ، ساتھ ہی پوری تعلیم بھی بالکل مفت ہوگی۔