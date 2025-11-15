صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
ڈگری:سروس اسٹیشن کے مزدور پرکلہاڑی سے حملہ، حیدر آباد منتقل

ڈگری (نمائندہ دنیا)ڈگری شہر میں سروس اسٹیشن کے مزدور پر کلہاڑیوں سے حملہ کیا گیا، شدید زخمی کو تشویش ناک حالت میں حیدرآباد ریفر کر دیا گیا۔

خاصخیلی محلے کے رہائشی الطاف علی خاصخیلی نے مقدمہ درج کراتے ہوئے مؤقف اختیار کیا کہ اس کا بھائی ثناء اللہ ولد عبدالرؤف خاصخیلی میرواہ گورچانی روڈ پر واقع سروس اسٹیشن پر موجود تھا کہ اس دوران محمد خان شیدی اور جہانگیر شیدی نے کلہاڑیوں سے حملہ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا اور فرار ہو گئے ۔ مدعی کے مطابق ملزمان سے ان کی کسی قسم کی کوئی دشمنی نہیں ہے اور بلاجواز حملہ کر کے اسے زخمی کیا ہے ، اس نے مطالبہ کیا کہ ملزمان کو گرفتار کر کے انہیں انصاف فراہم کیا جائے۔

 

