حیدر آباد:ٹک ٹاک پرویڈیو وائرل کرنیوالے 2اہلکار کوارٹر گارڈ

  • کراچی
کانسٹیبل اسماعیل گاہو، محمد شریف نظم و ضبط کی خلاف ورزی کے مرتکب قرارایس ایس پی نے کارروائی کیلئے معاملے کی باقاعدہ محکمانہ انکوائری کا حکم دے دیا

حیدرآباد(بیورو رپورٹ)حیدرآباد کے 2 پولیس اہلکاروں کی ٹک ٹاک پر ویڈیو وائرل ہونے پر ایس ایس پی نے نوٹس لے کر اہلکاروں کو کوارٹر گارڈ کرنے کے احکامات دے دئیے ۔ تفصیلات کے مطابق ایس ایس پی حیدرآباد عدیل حسین چانڈیو نے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی 15 ہٹری پولیس کے دو اہلکاروں کی ویڈیو کا سخت نوٹس لیتے ہوئے فوری ایکشن لیا ہے ۔ ویڈیو کے ابتدائی جائزے کے بعد کانسٹیبل اسماعیل گاہو اور کانسٹیبل محمد شریف لغاری کو نظم و ضبط کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیا گیا ہے۔

انہوں نے مزید کارروائی کے لیے معاملے کی باقاعدہ محکمانہ انکوائری کا حکم دے دیا ہے ، جو ڈی ایس پی چھلگری کے سپرد کی گئی ہے ۔ انکوائری افسر تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر اپنی رپورٹ ایس ایس پی حیدرآباد کو پیش کریں گے ۔ایس ایس پی عدیل حسین چانڈیو نے واضح کیا ہے کہ پولیس فورس میں غیر پیشہ ور طرز عمل کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔محکمہ پولیس کے وقار،ڈسپلن اور عوامی اعتماد کے تحفظ کے لیے قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

 

