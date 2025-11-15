صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئینی ترمیم کی مخالفت کرکے ذمہ داری نبھائی، راشد سومرو

  • کراچی
آئینی ترمیم کی مخالفت کرکے ذمہ داری نبھائی، راشد سومرو

حقوق کے تحفظ کے لیے عوام کو میدانِ عمل میں آنا ہوگا، رہنما جے یو آئیناانصافی کیخلاف آواز بلند کرنا وقت کی ضرورت ہے ، جیکب آباد میں خطاب

جیکب آباد (نمائندہ دنیا) جمعیت علمائے اسلام سندھ کے رہنما علامہ راشد محمود سومرو نے کہا ہے کہ ناانصافیوں کے خلاف آواز بلند کرنا وقت کی ضرورت ہے ، اپنے حقوق کے تحفظ کیلئے عوام کو میدانِ عمل میں آنا ہوگا۔جے یو آئی نے 27ویں آئینی ترمیم کیخلاف سینیٹ اور قومی اسمبلی میں ووٹ دیکر اپنی آئینی ذمہ داری نبھائی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ لوٹ مار کرنے والوں کو تاحیات استثنیٰ دینا غیر شرعی ہے ، جے یو آئی ایسی ناانصافیوں کے خلاف کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔

علامہ راشد سومرو نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دین، دھرتی، معدنیات، وسائل، جزیروں، خواتین اور بچوں کی عزت و تحفظ کے لیے عوام کو آگے آنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر عوام وطن، دین اور غیرت کے تحفظ کے لیے متحد نہ ہوئے تو آنے والی نسلیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی شخص کو پوری زندگی مقدمہ نہ کھولنے ، گرفتار نہ کرنے یا سزا نہ دینے کی ترمیم عدل و انصاف اور قانون کی بالادستی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔

 

