شوگر کی بیماری ایٹم بم کے خطرے سے کم نہیں، ماہرین
30 فیصد ملکی آبادی مرض میں مبتلا، تعداد 3 کروڑ سے متجاوز، ڈاکٹر خالد ودیگر
حیدرآباد(بیورو رپورٹ)صحت کے ماہر ڈاکٹرز نے شوگر کی بیماری کو ایٹم بم قرار دیتے ہوئے فوری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ پاکستان میں ہر 10 افراد میں سے 3 شوگر کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ شوگر کے عالمی دن پر پاکستان سوسائٹی آف انٹرنیشنل میڈیسن حیدرآباد چیپٹر کے رہنما ڈاکٹر خالد شیخ، ڈاکٹر صادق میمن، ڈاکٹر عدنان باوانی، ڈاکٹر سنتوش، پروفیسر نائلہ مسعود اور دیگر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں شوگر کا مرض تیزی سے بڑھ رہا ہے ۔ اس وقت پاکستان میں شوگر کے مریضوں کی تعداد ساڑھے 3 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے اور دنیا میں شوگر کی بیماری میں پاکستان کا تیسرا نمبر ہے۔
انہوں نے کہا کہ شوگر کی بیماری انتہائی خطرناک ہے اور یہ انسان کے دیگر اعضا کو بھی متاثر کرتی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ شوگر سے بچا کے لیے روٹی اور میٹھی چیزوں کا استعمال کم کرنا چاہیے ۔ گندم میں مٹھاس کا تناسب چینی کے 10 گرام کے برابر ہے ، اس لیے روٹی کھاتے وقت اسے ہر شے کا ذریعہ بنا کر کھانے کے بجائے چمچ کا استعمال کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ روزمرہ زندگی سے ورزش اور واک کا ختم ہو جانا بھی شوگر کا سبب ہے ، وزن پر کنٹرول کیلئے ورزش انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا پیٹ کا بڑھنا بھی شوگر کی وجہ ہو سکتی ہے، اس لیے اسے بڑھنے روکنا ضروری ہے۔