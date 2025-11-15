صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کچرا گینگ کے سرغنہ سمیت تین ڈاکو گرفتار

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر )کورنگی صنعتی ایریا، ابراہیم حیدری اور قائدآباد پولیس نے مبینہ مقابلوں کے بعد کچرا گینگ کے سرغنہ سمیت تین ڈاکوؤں کو زخمی حالت میں گرفتار کر کے اسلحہ اور دیگر مسروقہ سامان برآمد کر لیا۔

 تفصیلات کے مطابق ابراہیم حیدری پولیس نے جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب ریڑھی روڈ جمعہ پلیہ کے قریب سے مبینہ مقابلے کے بعد ایک ڈاکو فہد خان عرف کچرا ولد اعظم خان کوگرفتارکرلیا جبکہ اس کا دوسرا ساتھی فرارہوگیا، ایس ایچ او ملک عامر نے بتایا کہ زخمی ملزم ’’کچرا گینگ ‘‘ کا سرغنہ ہے ،کراچی کے بیشتر علاقوں میں خوف کی علامت سمجھا جاتا تھا ، قائدآباد پولیس نے جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب لانڈھی شیر پاؤ سواتی محلے مولا مدد قبرستان کے قریب سے مبینہ مقابلے کے بعد ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا ، ترجمان ملیر پولیس کے مطابق زخمی حالت میں گرفتار ملزم کی شناخت 26 سالہ اختر حسین ولد زرغون کے نام سے کی گئی ، ملزم کا ایک ساتھی فرار ہوگیا ، ملزم سے ایک پستول ، موبائل فون اور رقم برآمد کی گئی جبکہ صدیق آباد قبرستان کمہارواڑہ سے پولیس نے ملزم خالد حسین کوزخمی حالت میں گرفتارکرلیا۔

 

