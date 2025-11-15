صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیملیز کو یرغمال بناکر ڈکیتیاں کرنے والا گروہ گرفتار، 44 لاکھ روپے برآمد

  • کراچی
فیملیز کو یرغمال بناکر ڈکیتیاں کرنے والا گروہ گرفتار، 44 لاکھ روپے برآمد

کراچی (اسٹاف رپورٹر)فیملیز کو یرغمال بناکر ڈکیتیاں کرنے والا گروہ گرفتار، 44 لاکھ روپے برآمد , اسپیشل انویسٹی گیشن یونٹ/سی آئی اے پولیس نے اہم کارروائی کرتے ہوئے گھروں میں گھس کر فیملیز کو یرغمال بناکر لوٹ مار کرنے والے دو رکنی ڈکیت گروہ کو گرفتار کرلیا۔

 ایس ایس پی امجد احمد شیخ کے مطابق چھاپہ صدر کے علاقے میں مارا گیا، کارروائی کے دوران پولیس اور ملزمان کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا جس کے بعد دونوں ملزمان سراج اور کاشف کو گرفتار کیا گیا۔پولیس کے مطابق گرفتار گروہ شہر کے پوش علاقوں میں سرگرم تھا اور ہاؤس رابری کی درجنوں وارداتوں میں ملوث رہا ہے ۔ گروہ کرائے کی کار استعمال کرتے ہوئے گھروں میں داخل ہوتا اور اہل خانہ کو یرغمال بنا کر لوٹ مار کرتا تھا۔ ایس آئی یو حکام کے مطابق کارروائی کے دوران ملزمان کے قبضے سے 44 لاکھ روپے نقد اور غیر قانونی اسلحہ برآمد کرلیا گیا ہے ۔ گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرکے مزید تفتیش شروع کردی گئی ہے ، جس میں مزید اہم انکشافات کی توقع ہے ۔

 

