لانڈھی کوہی گوٹھ میں جھاڑیوں سے لاش ملی

  • کراچی
لانڈھی کوہی گوٹھ میں جھاڑیوں سے لاش ملی

کراچی (اسٹاف رپورٹر) لانڈھی کوہی گوٹھ میں جھاڑیوں سے ایک شخص کی لاش ملی، مقتول جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لئے گیا تھا۔

 تفصیلات کے مطابق شاہ لطیف ٹاؤن تھانے کی حدود لانڈھی کوہی گوٹھ تھانہ شاہ لطیف کی حدود میں جھاڑیوں سے ایک شخص کی لاش ملی۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے مطابق لاش دیکھ کر مقامی افراد نے اطلاع دی جس پر پولیس اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔پولیس کے مطابق مقتول کی شناخت 30 سالہ امین کے نام سے ہوئی ہے جو کوہی گوٹھ کا ہی رہائشی تھا۔ ابتدائی تحقیقات میں معلوم ہوا ہے کہ امین صبح تقریباً 9 بجے لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل گیا تھا۔

 

