ڈائریکٹر پبلک ریلیشن سیسی نے چارج سنبھال لیا

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر )محکمہ محنت کے ذیلی ادارے ، سندھ ایمپلائز سوشل سیکورٹی انسٹی ٹیوشن (سیسی) کے گریڈ 18 کے افسر وسیم جمال کو سیسی کا ڈائریکٹر پبلک ریلیشن، ٹریننگ اینڈ ریسرچ تعینات کر دیا گیا ہے۔

 انہوں نے بدھ کو اپنے عہدہ کا چارج سنبھال لیا۔ وسیم جمال اس سے قبل سیسی کے مختلف ڈیپارٹمنٹ میں خدمات انجام دے چکے ہیں وہ صحافت اور لیبر لاء کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ وسیم جمال جامعہ کراچی سے ایل ایل بی ، انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹرز اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف لیبر ایڈمنسٹریشن سے ’’لیبر ایڈمنسٹریشن اینڈ انڈسٹریل ویلفیئر‘‘ میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ ہولڈر ہیں ۔انہیں صحافتی حلقوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ۔

 

