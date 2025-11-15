والدین بچوں کو حفاظتی ویکسین لازمی لگوائیں،چیف سیکریٹری
خسرہ، روبیلا اور پولیو جیسی بیماریوں کا خاتمہ اولین ترجیحات میں شامل ہےمہم 17 سے 29 نومبر تک تمام اضلاع میں چلائی جائے گی،آصف حیدرشاہ
کراچی(اسٹاف رپورٹر)چیف سیکریٹری سندھ آصف حیدر شاہ نے بدھ کوایمرجنسی آپریشن سینٹر کا تفصیلی دورہ کیا، جہاں انہیں صوبہ بھر میں خسرہ، روبیلا اور پولیو سے بچاؤ کی قومی مہم کے انتظامات اور تیاریوں سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر کمشنر کراچی، سیکریٹری صحت، ای او سی ٹیم اور متعلقہ محکموں کے افسران اور ڈونر پارٹنر کے نمائندے بھی موجود تھے ۔اجلاس کے دوران چیف سیکریٹری کو بتایا گیا کہ خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کی قومی مہم 17 سے 29 نومبر تک تمام اضلاع میں چلائی جائے گی۔ مہم کے دوران 82 لاکھ بچوں جن کی عمر 6 سے 59 ماہ کے درمیان ہے کو خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کی ویکسین مفت فراہم کی جائے گی۔
اس مہم کے لیے 1,190 یونین کونسلز میں خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو گھروں، اسکولوں اور صحت مراکز پر ویکسی نیشن کی سہولت فراہم کریں گی۔ اسی دوران صوبے کے 23 پولیو کے ہائی رسک اضلاع میں پولیو سے بچاؤ کی اضافی مہم بھی جاری رہے گی، جس کے دوران 84 لاکھ بچوں جن کی عمر 6 سے 59 ماہ تک ہے ، کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے ۔چیف سیکریٹری نے کہا کہ خسرہ، روبیلا اور پولیو جیسی بیماریوں کا خاتمہ حکومت سندھ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے ۔ انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کو ویکسی نیشن مہم کے دوران لازمی طور پر ویکسین لگوائیں ۔