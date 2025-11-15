جامعہ کراچی میں سگ گزیدگی کا نوٹس،رپورٹ طلب
وزیر جامعات کی گلشن ٹاؤن انتظامیہ کو فوری کتا مار مہم شروع کرنے کی ہدایت جامعہ میں کمسن حورین اور 5 سالہ بچے کو کتوں نے بے دردی سے کاٹ لیا تھا
کراچی(اسٹاف رپورٹر)جامعہ کراچی میں بچوں اور خواتین کو کتوں کے کاٹنے کے واقعات کا معاملہ سامنے آنے پر وزیر جامعات سندھ محمد اسماعیل راہو نے نوٹس لے لیا ہے ۔وزیر جامعات سندھ نے جامعہ کراچی انتظامیہ سے فوری رپورٹ طلب کرلی ہے ، جبکہ اس سلسلے میں انہوں نے وائس چانسلر جامعہ کراچی سے رابطہ بھی کیا۔ وزیر جامعات محمد اسماعیل راہو نے وائس چانسلر کو ہدایت کی کہ جامعہ کے تمام داخلی و خارجی راستوں اور کیمپس میں روزانہ کی بنیاد پر صفائی اور اسٹریلائزیشن کا انتظام یقینی بنایا جائے ۔وائس چانسلر نے وزیر جامعات کو آگاہ کیا کہ جن افراد اور بچوں کو کتوں نے کاٹا ہے اُن کا علاج جاری ہے۔
انہوں نے مزید بتایا کہ اس سے قبل بھی کئی مرتبہ گلشن ٹاؤن انتظامیہ کو کتا مار مہم شروع کرنے کے لیے مراسلے بھیجے جا چکے ہیں۔ اس موقع پر وزیر جامعات سندھ محمد اسماعیل راہو نے گلشن ٹاؤن انتظامیہ کو فوری طور پر کتا مار مہم شروع کرنے کی ہدایت بھی جاری کردی۔یاد رہے کہ گزشتہ روز جامعہ کراچی میں آوارہ کتوں کے کاٹنے سے 2 بچے زخمی ہوگئے ۔جامعہ کراچی کے میڈیکل آفیسر ڈاکٹر حسن اوج نے بتایا کہ محمد عمران کی ایک کمسن بچی حورین کوصبح 10:15 پر کراچی یونیورسٹی کلینک پارکنگ کے احاطے میں آوارہ کتے نے کاٹا تھا۔اس واقعے کے 15 منٹ کے اندر ایک اور 5 سال کی عمر کے بچے کو اتنی بے دردی سے کاٹ لیا، اس کا آدھا چہرہ کتے نے چبا لیا تھا۔