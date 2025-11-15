ذیابیطس کی روک تھام اولین ترجیح،گورنر
کراچی(اے پی پی)گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے عالمی یومِ ذیابیطس کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ذیابیطس ایک تیزی سے پھیلنے والا مرض ہے جس سے بچاؤ اور بروقت تشخیص کیلئے عوام میں آگاہی انتہائی ضروری ہے۔
حکومت صحتِ عامہ کے منصوبوں میں ذیابیطس کی روک تھام کو اولین ترجیح دے رہی ہے اور اس حوالے سے موثر اقدامات کیے جارہے ہیں۔ ذیابیطس کے خلاف آگاہی اور احتیاطی تدابیر اپنانا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے ۔گورنر سندھ نے عوام پر زور دیا کہ وہ صحت مند زندگی کے لیے باقاعدہ ورزش اور متوازن غذا کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔ انہوں نے نوجوان نسل میں اس مرض سے بچا ؤکے لیے موثر آگاہی مہمات شروع کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔