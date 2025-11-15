ہوٹلوں ، چائے خانوں کیلئے ایس او پیز جاری
کراچی (این این آئی،مانیٹرنگ ڈیسک) کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے ہوٹلز اور چائے خانوں سے متعلق نئے ایس پی اویز جاری کردیے ۔کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی جانب سے جاری کردہ نئے ایس او پیز کے مطابق سڑکوں کی تین کیٹیگری ہوں گی، 100 فٹ زیادہ جگہ گھیرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ایس او پی میں لکھا گیا ہے کہ جگہ کے تعین کا فیصلہ مختار کار، ٹریفک پولیس کی تصدیق، ٹاؤن افسر کی سفارش سے ہوگا۔ہوٹلز، چائے خانوں کی جگہ کے لیے متعلقہ ڈی سی این او سی جاری کرے گا، راہ گیروں اور ٹریفک کے لیے فٹ پاتھ، سڑک پر رکاوٹ کی روک تھام ہے ۔علاوہ ازیں سیل ہوٹل، چائے خانے ڈی سیل، مالکان نے حلف نامے جمع کروادیے ہیں، ایڈیشنل کمشنر کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے ہوٹلز اور چائے خانے ڈی سیل کرنے کی منظوری دی۔
ایس او پی پر عملدرآمد کے لیے ہوٹلز ایسوسی ایشن اور مالکان نے تحریری یقین دہانی کروائی ہے جس کے بعد ڈپٹی کمشنرز نے شہر میں سیل کئے گئے روڈ سائڈ چائے خانوں او ہوٹلوں کو قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد ڈی سیل کر دئے ہیں۔ کراچی انتظامیہ نے 27 اکتوبر کو فٹ پاتھوں اور سٹرکوں پر قائم چائے خانوں اور ہوٹلوں کے خلاف کارروائی کر کے سیل کرنے کا سلسلہ کا آغاز کیا تھا مجموعی طور پر 255 روڈ سائڈ ہوٹلز اور چائے خانے سیل کئے گئے تھے ۔ ایس او پی بنائے کے لئے ۔ایڈ یشنل کمشنر غلام مہدی شاہ کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی تھی جس میں ڈپٹی کمشنر شرقی ڈپٹی کمشنر وسطی اور ہوٹلز ایسوسی ایشن کے نمائندے شامل تھی کمیٹی کو ایس او پی تیار کرنے اور ہوٹلوں کو اپنی حدود میں رکھنے کا پابند بنانے کے لیے تجاویز پیش کرنے کی ہدایت کی تھی۔
کمیٹی نے باہمی مشاورت کے بعد تجاویز تیار کیں اور ان پر عملدرآمد کے لئے ہوٹلز ایسوسی ایشن سے تحریری یقین دہائی حاصل کی اور ہوٹلز مالکان سے عملدرآمد کے لئے حلف نامہ حاصل کیا ۔ ڈی سیل کرنے کا فیصلہ ایس او پی پر ہوٹلز ایسوسی ایشن کی جا نب سے عملدرآمد کی تحریری یقین دہانی اور ہوٹلوں کی جانب سے تحریری حلف نامہ جمع کرانے کے بعد کیا گیا ہے کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے تجاوزات کی روک تھام کے لئے کی جانے والی کوششوں کو سراہا ہے انھو ں نے کہا ہے کہ شہر میں تجاوزات کے خلاف کراچی انتظامیہ کی کوششیں جاری رہیں گی اور جن ہوٹلوں کو ڈی سیل کی گیا ہے ان کی مانٹرنگ کی جاے گا حلف نامہ کی خلاف ورزی پر ان کے خلاف دوبارہ سخت کاررائی کی جاے گی۔