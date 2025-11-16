100 کلو چرس بلوچستان سے کراچی اسمگل کی کوشش ناکام
ایکسائز پولیس روہڑی نے ریوو گاڑی کی تلاشی کے دوران برآمد کرلی، 4 گرفتارخاتون شامل، مقدمہ درج کرلیا گیا، چرس کی مالیت لاکھوں روپے ہے ، پولیس
روہڑی، سکھر (نمائندہ، بیورو رپورٹ) ایکسائز اینڈ نار کوٹکس پولیس روہڑی سرکل کی ٹیم نے بلوچستان سے کراچی جانے والی ریوو گاڑی کی تلاشی کے دوران لاکھوں روپے مالیت کی 100 کلو گرام اعلی کوالٹی کی چرس برآمد کرکے ایک خاتون سمیت چار کو گرفتار کر لیا، جن کیخلاف مقدمہ درج کرکے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔ اس ضمن میں صوبائی وزیر ایکسائز اینڈ نار کوٹکس سندھ مکیش کمار چاولہ کی ہدایات پر ایکسائز اینڈ نارکوٹکس پولیس روہڑی سرکل کے اے ای ٹی او قمر دین سیال نے ٹیم کے ہمراہ ایس آئی یو ٹی میڈیکل کمپلیکس سینٹرل جیل کے مقام پر ایک ہائی لیکس ریوو گاڑی نمبر جی پی 6426 کی تلاشی لی، اس دوران گاڑی کے خفیہ خانوں سے اعلی کوالٹی کی 100 کلو گرام چرس برآمد ہوئی۔
جس پر گاڑی میں سوار چار ملزمان جعلی کسٹم اہلکار شیر محمد، شاہد، حاجی محمد اور نازیہ زوجہ حاجی محمد سکنہ بلوچستان کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کر لیا، پولیس نے تفتیش کا آغاز کردیابرآمد ہونے والی چرس کی مالیت لاکھوں روپے بتائی جاتی ہے ۔ ترجمان محکمہ ایکسائز کے مطابق ملزمان کسٹم کی جعلی نمبر پلیٹ اور جعلی وردی استعمال کرکے منشیات اسمگل کرنے کی کوشش کر رہے تھے ۔ صوبائی وزیر ایکسائز، ٹیکسیشن و نارکوٹکس کنٹرول مکیش کمار چاولہ نے کامیاب کارروائی پر روہڑی سرکل کی ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔