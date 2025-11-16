صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حیدر آباد:ٹنڈو آغا میں منشیات فروشی سے مکین پریشان

  • کراچی
علاقے میں گھوڑی جوا، سٹے کا اڈہ بھی قائم، پولیس سرپرست ہے ، مکینپولیس کو لاکھوں روپے ہفتہ دیتے ہیں، گھناؤنا دھندا کرنیوالوں کا موقف

حیدرآباد (بیورو رپورٹ) حیدرآباد کے علاقے ٹنڈو آغا پاور ہاؤس میں مبینہ طور پر پولیس کی سرپرستی میں منشیات ، آئس اور گھوڑی جوا، سٹہ آکڑا کا اڈا قائم ہے ، جہاں جرائم پیشہ عناصر کی آمد و رفت سے علاقہ مکین پریشان ہیں۔ تفصیلات کے مطابق حیدرآباد کے علاقے ٹنڈو آغا پاور ہاؤس میں ایک بار پھر پھلیلی پولیس کی سرپرستی میں منشیات آئس کے ساتھ ساتھ جوئے سٹہ کا اڈا قائم کردیا گیا ہے ، جوکہ بدنام زمانہ جواریوں کو متعلقہ پھلیلی تھانے کی پولیس نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے ، جہاں جرائم پیشہ عناصر کی آمد ورفت کا سلسلہ جاری ہے۔

مکینوں کا کہنا ہے کہ ملزمان کو پولیس کی سرپرستی حاصل ہے ، جبکہ جوئے سٹے کے اڈے کا گھناؤنا دھندہ کرنے والے افراد نے الزام عائد کیا ہے کہ وہ متعلقہ پولیس کو لاکھوں روپے ہفتہ دیتے ہیں، دوسری جانب ایس ایچ او پھلیلی اور ڈی ایس پی پھلیلی سے استفسار کیا گیا تو انھوں نے اپنے موقف میں گھناؤنے کاروبار سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے ،شہریوں اور سماجی تنظیموں نے ڈی آئی جی، ایس ایس پی حیدرآباد سے مطالبہ کیا ہے کہ علاقے میں گھناؤنے کام کرنے والے عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے۔

 

