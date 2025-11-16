صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکھر:وکلا کنونشن میں بدنظمی، حملے سے 5زخمی ہوگئے

  • کراچی
سکھر(بیورو رپورٹ)سکھر ڈسٹرکٹ بار میں وکلا کنونشن بدنظمی شکار ہوگیا، حملے میں پانچ وکلا شدید زخمی ہوگئے ، جبکہ متعدد حملہ آور گرفتار کر لئے گئے ، تفصیلات کے مطابق سکھر ڈسٹرکٹ بار میں وکلا کنونشن کے دوران بدنظمی کا شکار ہوگیا۔۔۔

 جب وکلا برادری پر متعدد افراد نے حملہ کردیا، جس کے نتیجے میں وکلا رہنما کے بی لغاری، قربانو ملانو، صحبت برڑو سمیت دیگر وکلا زخمی ہوگئے ، حملہ آور وکلا کے روپ میں بیٹھے تھے ، کچھ حملہ آوروں کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کردیا گیا، جہاں سے پولیس موبائلز کے ذریعے انہیں تھانے پر منتقل کیا گیا، حملہ آوروں کے جب وکلا کارڈ چیک کئے گئے تو ان کے پاس نہیں تھے ، وکلا رہنماؤں پر حملے کے خلاف ڈسٹرکٹ بار کی وکلا برادری کی جانب سے مظاہرہ کیا گیا، رہنماؤں کا کہنا تھا کہ وکلا رہنماؤں پر حملہ سوچی سمجھی سازش تھی۔

