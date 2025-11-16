سکھر:وکلا کنونشن میں بدنظمی، حملے سے 5زخمی ہوگئے
سکھر(بیورو رپورٹ)سکھر ڈسٹرکٹ بار میں وکلا کنونشن بدنظمی شکار ہوگیا، حملے میں پانچ وکلا شدید زخمی ہوگئے ، جبکہ متعدد حملہ آور گرفتار کر لئے گئے ، تفصیلات کے مطابق سکھر ڈسٹرکٹ بار میں وکلا کنونشن کے دوران بدنظمی کا شکار ہوگیا۔۔۔
جب وکلا برادری پر متعدد افراد نے حملہ کردیا، جس کے نتیجے میں وکلا رہنما کے بی لغاری، قربانو ملانو، صحبت برڑو سمیت دیگر وکلا زخمی ہوگئے ، حملہ آور وکلا کے روپ میں بیٹھے تھے ، کچھ حملہ آوروں کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کردیا گیا، جہاں سے پولیس موبائلز کے ذریعے انہیں تھانے پر منتقل کیا گیا، حملہ آوروں کے جب وکلا کارڈ چیک کئے گئے تو ان کے پاس نہیں تھے ، وکلا رہنماؤں پر حملے کے خلاف ڈسٹرکٹ بار کی وکلا برادری کی جانب سے مظاہرہ کیا گیا، رہنماؤں کا کہنا تھا کہ وکلا رہنماؤں پر حملہ سوچی سمجھی سازش تھی۔