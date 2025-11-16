جھڈو:گندم بوائی شروع ہوتے ہی پانی کا بحران شدید
مٹھڑاؤ کینال کی ٹیل فضل بھنبھرو میں نایاب، وارہ بندی نظام مزید سختشاخوں میں ایک ہفتے بعد ایک ہفتے کے لیے فراہمی جاری، کاشتکار پریشان
جھڈو (نمائندہ دنیا)گندم کاشت کا سیزن شروع ہوتے ہی مٹھڑاؤ کینال کی ٹیل فضل بھنبھرو سب ڈویژن میں پانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی اور محکمہ أٓبپاشی نے وارہ بندی کا نظام مزید سخت کر دیا، مٹھڑاؤ کینال کی شاخوں میں ایک ہفتے بعد ایک ہفتے کے لیے پانی فراہم کیا جا رہا ہے ، اس کے ساتھ محکمہ آبپاشی حکام نے مٹھڑاؤ کینال کے ڈائریکٹ واٹر کورسوں پر بھی وارہ بندی کا نظام نافذ کر دیا، محکمہ أٓبپاشی کی جانب سے أٓبادگاروں کو وارہ بندی کی پیشگی اطلاع بھی نہیں دی جاتی اور اچانک واٹر کورسوں کو بھاری مشین کے ذریعے مٹی ڈال کر بند کر دیا جاتا ہے۔
قانونی طور پر ڈائریکٹر آفس کو وارہ بندی کے شیڈول کی کاپی شاخوں اور واٹر کورسوں پر أٓویزاں کرنی ہوتی ہے ، لیکن محکمہ آبپاشی ایسا کچھ نہیں کرتا، مٹھڑاؤ کینال کی ٹیل میں شاخوں اور واٹر کورسوں پر وارہ بندی سے گندم کی کاشت شدید متاثر ہو رہی ہے جبکہ سرسوں، سونف، پیاز، ٹماٹر سمیت دیگر ہزاروں ایکڑ پر کاشت فصلیں بھی پانی کی قلت سے شدید متاثر ہو رہی ہیں، بتایا جاتا ہے کہ مٹھڑاؤ کینال کی ٹیل میں وارہ بندیوں کا نظام دہائیوں سے جاری ہے اور بارشوں کے موسم میں جب دریاؤں اور ڈیموں میں پانی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے ، تب بھی یہاں وارہ بندی جاری رہتی ہے ، پانی کی کمی سے کاشتکار طبقہ شدید پریشانی کا شکار ہے۔