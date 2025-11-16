ضلع ملیر میں درجنوں ہوٹل سربمہر، کئی ٹھیلے اور پتھارے ضبط کرلیے گئے
کراچی (رپورٹ :آغا طارق )ملیر کے مختلف علاقوں میں تجاوزات کے خلاف بھرپور کریک ڈاون کرتے ہوئے درجنوں ہوٹلوں کو سیل کرکے کئی ٹھیلے اور پتھارے تحویل میں لے لئے گئے۔
تفصیلات کے مطابق کمشنر کراچی اور ڈپٹی کمشنر ملیر سمیع اللہ نثار شیخ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اسٹیل مل موڑ سے لیکر گھگھر پھاٹک تک نیشنل ہائی وے کے دونوں اطراف تجاوزات کے خلاف بھرپور آپریشن کیا گیا ۔آپریشن کی سربراہی اسسٹنٹ کمشنر بن قاسم خالد معروف کررہے تھے ۔ اسسٹنٹ کمشنر کے ہمراہ مختیار کر بن قاسم طفیل پتافی اور انسداد تجاوزات گڈاپ کے ڈائریکٹر ہمایوں عمران اور دیگر عملہ موجودتھا ۔نیشنل ہائی وے پر درجنوں ہوٹلوں پتھاروں ،کیبنز کو ہٹا دیا گیا اور مرکزی شاہراہ پر قائم کی گئی تمام تجاوزات کو مسمار کردیا گیا۔اس موقع پر درجنوں ہوٹلوں کو سیل کردیا گیا ۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر خالد معروف نے بتایا کہ نیشنل ہائی وے پر تجاوزات کرنا منع ہے ۔ کئی دکانوں اور ہوٹلوں کو سربمہر کر دیا گیا ہے جن پر بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے ۔