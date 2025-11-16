تیز رفتار ڈمپر کی وین اور رکشے کو ٹکر،ایک شخص جاں بحق،9افراد زخمی
جاں بحق رکشہ ڈرائیور رزاق آباد کا رہائشی اور 5بچوں کا باپ تھا،ڈمپر کا مالک اورڈرائیورگرفتار
کراچی (اسٹاف رپورٹر )رزاق آباد پولیس ٹریننگ سینٹر کے قریب ڈمپر،ہائی ایس وین اوررکشہ کے درمیان ٹریفک حادثہ میں ایک شخص جاں بحق اور 9 افراد زخمی ہوگئے ،ڈمپرمالک اور ڈرائیور کو گرفتارکرلیاگیا،تفصیلات کے مطابق شاہ لطیف کی حدود میں رزاق آباد ٹریننگ سینٹر کے قریب تیز رفتار ڈمپرنے ہائی ایس وین اور رکشے کو ٹکر مارتے ہوئے دکان میں جا گھسا ،ٹریفک حادثہ میں رکشہ ڈرائیور جاں بحق اور وین میں سوار 9 افراد زخمی ہوگئے ۔جاں بحق شخص کی لاش اور زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ریسیکو ایمبولینسوں سے زخمیوں سے جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔
چھیپا حکام کے مطابق جاں بحق رکشہ ڈرائیور کی شناخت 45 سالہ رحیم بخش ولد عبدالرشید سے ہوئی۔پولیس حکام کا کہنا ہے کہ زخمیوں کو معمولی نوعیت کے زخم آئے جن کو طبی امداد دے کر گھر روانہ کیا گیا۔جاں بحق رکشہ ڈرائیور کے اہلخانہ کے مطابق متوفی شادی شدہ ہے ۔ان کے پانچ بچے ہیں۔وہ رزاق آباد میں کرائے کے مکان میں اہلخانہ کے ہمراہ مقیم تھے ۔رکشہ ڈرائیور تھے ۔متوفی کا آبائی تعلق ڈیرہ مراد جمالی سے ہے ۔متوفی کی میت آبائی علاقے تدفین کے لیے روانہ کردی گئی جبکہ پولیس نے حادثہ کا مقدمہ درج کرکے ڈمپر کو تحویل میں لے کر اس کے مالک گل زادہ اور ڈرائیور محمد حسن کو گرفتار کرلیا ہے ۔