ڈاکٹر شاہد رسول کی نماز جنازہ میئر و دیگر حکام کی شرکت
کراچی (اسٹاف رپورٹر) جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر، پروفیسر شاہد رسول کی نمازِ جنازہ ادا کر دی گئی۔ نمازِ جنازہ میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔
جنازے میں پروفیسرز، ڈاکٹرز، وکلا، ججز اور پولیس افسران سمیت مختلف مکاتبِ فکر کے افراد شریک ہوئے ۔ اس موقع پر مئیر کراچی مرتضیٰ وہاب، پروفیسر طارق رفیع، نجمی عالم اور سیکریٹری صحت ریحان بلوچ نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی اور مرحوم کے اہل خانہ سے اظہارِ تعزیت کیا۔شرکا نے پروفیسر شاہد رسول کی طب اور انتظامی میدان میں خدمات کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کا انتقال طبّی برادری کے لیے ایک بڑا نقصان ہے ۔ مرحوم کے ایصالِ ثواب کے لیے دعا بھی کی گئی۔