صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکٹر شاہد رسول کی نماز جنازہ میئر و دیگر حکام کی شرکت

  • کراچی
ڈاکٹر شاہد رسول کی نماز جنازہ میئر و دیگر حکام کی شرکت

کراچی (اسٹاف رپورٹر) جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر، پروفیسر شاہد رسول کی نمازِ جنازہ ادا کر دی گئی۔ نمازِ جنازہ میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔

جنازے میں پروفیسرز، ڈاکٹرز، وکلا، ججز اور پولیس افسران سمیت مختلف مکاتبِ فکر کے افراد شریک ہوئے ۔ اس موقع پر مئیر کراچی مرتضیٰ وہاب، پروفیسر طارق رفیع، نجمی عالم اور سیکریٹری صحت ریحان بلوچ نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی اور مرحوم کے اہل خانہ سے اظہارِ تعزیت کیا۔شرکا نے پروفیسر شاہد رسول کی طب اور انتظامی میدان میں خدمات کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کا انتقال طبّی برادری کے لیے ایک بڑا نقصان ہے ۔ مرحوم کے ایصالِ ثواب کے لیے دعا بھی کی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ستائیسویں ترمیم کے بعد
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
پاکستانی قوم اپنی اصلیت کو لوٹ رہی ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دوست سے والد تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی انٹیلی جنس برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھٹکتی روحیں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قومی سلامتی کی ترقی کا سٹریٹجک منصوبہ
محمد عبداللہ حمید گل