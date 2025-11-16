جرائم پیشہ افراد سے پولیس مقابلہ،زخمیوں سمیت3گرفتار
ریکسرلائن نیازی محلے میں ملزمان کی فائرنگ سے خوف و ہراس پھیل گیاگرفتار ملزمان کا 100 سے زائد لوٹ مار و ڈکیتی کی وارداتوں کا انکشاف
کراچی (اسٹاف رپورٹر )پاک کالونی کے علاقے ریکسر لائن نیازی محلہ میں جرائم پیشہ افراد کی موجودگی کی اطلاع پر پولیس کے اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کی جانب سے چھاپہ مار کاروائی کی گئی۔ ترجمان ایس آئی یو پولیس کے مطابق چھاپے کے دوران ملزمان نے پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کر دی فائرنگ کے نتیجے میں علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا تاہم ملزمان کی گرفتاری کے لیے مزید نفری کو طلب کیا گیا کچھ دیر تک جاری رہنے والے فائرنگ کے تبادلے کے دوران دو زخمی سمیت تین ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ۔ ترجمان کے مطابق گرفتار ملزمان کے قبضے سے ایک پستول دو گولیاں مسروقہ موبائل فون اور موٹر سائیکل برامد ہوئی ہے زخمی ملزمان کو طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ایدھی ایمبولینس کے ذریعے سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔
ایدھی حکام کے مطابق گرفتار ملزمان کی شناخت 27 سالہ میر مرتضی ولد احمد نواز اور 35 سالہ غلام شبیر ولد حسین بخش کے ناموں سے کر لی گئی،حکام کے مطابق گرفتار ملزمان نے 100 سے زائد لوٹ مار و ڈکیتی کی وارداتوں کا انکشاف کیا ہے ، گرفتار ملزمان عادی جرائم پیشہ اور انتہائی مطلوب و مفرور ہیں ، ملزمان ڈکیتی و لوٹ مار کے 7 مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے ، دو زخمی سمیت تینوں ملزمان پر 25 سے زائد مختلف نوعیت کے مقدمات درج ہیں ، گرفتار ڈکیتی ، منشیات ، غیر قانونی اسلحے ، پولیس پر فائرنگ ، موٹر سائیکل چوری میں گرفتار ہوکر جیل جاچکے ہیں ، گرفتار ملزمان شہریوں کو لوٹنے کے ساتھ ساتھ تشدد کا نشانہ بھی نشانہ بناتے تھے ، گرفتار ملزمان کے خلاف ایس آئی یو میں مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ۔