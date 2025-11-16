دھابیجی پمپنگ اسٹیشن کی بجلی 36 گھنٹے بعد بحال
کراچی (اسٹاف رپورٹر) کے الیکٹرک نے کے تھری پمپ ہاؤس دھابیجی پمپنگ اسٹیشن کی بجلی 36 گھنٹوں کے بعد مکمل طور پر بحال کردی۔
ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق بجلی کی بحالی کے بعد دھابیجی پمپنگ اسٹیشن کے تمام پمپس دوبارہ فعال ہوگئے ہیں اور شہر کو معمول کے مطابق پانی کی فراہمی بحال کردی گئی ہے ۔ واضح رہے کہ کے تھری پمپ ہاؤس دھابیجی پمپنگ اسٹیشن کی بجلی 13 نومبر زیرِ زمین کیبل فالٹ کے باعث معطل ہوئی تھی۔ اس تعطل کے باعث شہر کو 100 ملین گیلن پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑا۔