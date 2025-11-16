اسلام میں سربراہِ مملکت سمیت کسی کیلئے استثنیٰ نہیں، تنظیم اسلامی
عدالتیں آزاد نہ ہونگی تو عوام کے حقوق کا تحفظ کیسے ممکن رہے گا؟ شجاع الدینشرعی معاملات کی تشریح اور اُن پر فیصلے کا اختیار جید علماکے سپرد کیا جائے ، گفتگو
حیدر آباد (نمائندہ دنیا)تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ نے کہا ہے کہ اسلام میں سربراہِ مملکت سمیت کسی کیلئے بھی استثنیٰ کی گنجائش نہیں۔ تاحیات استثنیٰ تو چوری پر سینہ زوری ہے ۔ اگر عدالتیں آزاد نہ ہوں گی تو عوام کے حقوق کا تحفظ کیسے ممکن رہے گا؟ شرعی معاملات کی تشریح اور اُن پر فیصلے کا اختیار جید علماء کرام کی اکثریت پر مشتمل وفاقی شرعی عدالت کے سپرد کیا جائے ۔ اُنہوں نے کہا کہ حال ہی میں 27ویں آئینی ترمیم منظور کی گئی ہے ، جس میں سربراہِ مملکت کو تاحیات استثنیٰ دیا گیا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں ریاست اور مقتدر حلقوں کے سربراہ سمیت کسی کے لیے بھی کسی پہلو سے استثنیٰ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اُنہوں نے کہا کہ آزاد عدلیہ ہی عوام کے جملہ آئینی اور قانونی حقوق کے تحفظ کی ضامن ہوتی ہے ۔ لہٰذا کسی بھی ریاست میں نظامِ عدل کا ہر حال میں بول بالا رہنا چاہیے تاکہ عوام کی داد رسی بھی ہو سکے اور اُن پر ظلم و جبر کو بھی روکا جا سکے ۔ البتہ اِس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ شرعی معاملات کو طے کرنے اور اس حوالے سے تشریح اور فیصلہ کرنے کا حق صرف وفاقی شرعی عدالت کے سپرد کیا جائے ، جس میں جید علماء کرام کی اکثریت ہو۔