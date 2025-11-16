لاڑکانہ:بینظیر بھٹو کی 18ویں برسی کے سلسلے میں اجلاس
ضلعی افسران ودیگر محکموں کے افسران کی شرکت، امن یقینی بنایا جائے ، ڈپٹی کمشنرٹریفک و صفائی کا نظام بھی مزید بہترہونا چاہئے ، شرجیل نور، تعاون کی یقین دہانی
لاڑکانہ (بیورو رپورٹ) سابق وزیراعظم شہید بینظیر بھٹو کی 27دسمبر کو 18ویں برسی کی تیاریوں کے سلسلے میں ڈپٹی کمشنر لاڑکانہ ڈاکٹر شرجیل نور چنہ کی صدارت میں اجلاس ہوا، جس میں ضلعی افسران سمیت مختلف محکموں کے سربراہان نے شرکت کی، اس موقع پر ڈپٹی کمشنر لاڑکانہ نے افسران کو ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے ادا کریں، اجلاس میں پولیس اہلکاروں کو ہدایت کی گئی کہ امن و امان کو ہر صورت یقینی بنایا جائے اور ٹریفک کے نظام کو مزید بہتر اور مؤثر بنایا جائے ، ڈپٹی کمشنر لاڑکانہ نے ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ اور میونسپل کمشنر کو ہدایت کی کہ وہ برسی کے موقع پر صفائی ستھرائی کے عمل کو مزید مؤثر بنائیں۔
جس پر انہوں نے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی، ٹی ایم اے کے افسران کو ہدایت کی گئی کہ وہ صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ روشنی کے بھی مناسب انتظامات کریں، جبکہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے افسران کو ہدایت دی گئی کہ پینے کے صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے ، اس کے علاوہ انہوں نے سیپکو کے عملے کو ہدایت کی کہ برسی کے موقع پر لوڈشیڈنگ سے گریز کیا جائے اور اسٹینڈ بائی جنریٹر کی دستیابی یقینی بنائی جائے ۔ چیئرمین ضلع کونسل اعجاز لغاری نے کہا کہ برسی پر ہمیں مکمل ٹیمیں فراہم کی جائیں اور ڈویژن بھر سے جو ٹیمیں آئیں گی، ان کی تفصیلات بھی فراہم کی جائیں، انہوں نے کہا کہ رائس کینال کے ارد گرد روشنی کا بہتر انتظام کیا جائے ۔