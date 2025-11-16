پنک بس سروس کے نئے روٹ کا کل سے آغاز
ابتدا میں سروس تین مخصوص اوقات میں دستیاب ہوگی،شرجیل میمن سفر کے دوران آرام، تحفظ اور بہتر انتظامات کو ترجیح دی جائے گی،سینئروزیر
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)سندھ حکومت نے ان خواتین کو بڑی خوشخبری سنا دی جو روزانہ پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے سفر کرتی ہیں۔سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے اپنے حالیہ بیان میں بتایا کہ کراچی میں پنک بس سروس کے نئے روٹ کا آغاز کر دیا گیا، نیا روٹ پیر(کل) سے عبداللہ چوک سے نمائش تک ہوگا۔شرجیل میمن نے بتایا کہ ابتدا میں یہ سروس تین مخصوص اوقات میں دستیاب ہوگی، جن میں صبح 8 سے 9 بجے ، دوپہر 1 سے 2 بجے اور شام 5 سے 7 بجے تک خواتین سفر کر سکیں گی، صرف خواتین کیلئے مخصوص سروس میں سفر کے دوران آرام، تحفظ اور بہتر انتظامات کو ترجیح دی جائے گی۔
انہوں نے بتایا کہ کراچی جیسے بڑے شہر میں خواتین کو روزانہ سفر کے دوران جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ سروس ان کے بوجھ کو کم کرنے میں مدد دے گی، حکومت سندھ چاہتی ہے کہ خواتین اعتماد کے ساتھ اپنے تعلیمی، ملازمت اور ذاتی معاملات نمٹا سکیں۔‘بسوں میں سکیورٹی، ٹریکنگ سسٹم اور تربیت یافتہ عملے کی سہولت موجود ہوگی، مستقبل میں اس سروس کو دیگر علاقوں تک بڑھانے کا بھی منصوبہ ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ یہ اقدام خواتین کیلیے محفوظ شہری ماحول کی طرف ایک بامعنی قدم ہے ، سندھ حکومت آئندہ بھی خواتین کو سہولیات کی فراہمی کیلیے عملی اقدامات کرتی رہے گی۔