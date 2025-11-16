ہر گلی محلے کا انفرااسٹرکچر بنا کر دیں گے ،وزیربلدیات
بسوں میں مزید اضافہ سے ٹرانسپورٹ کامسئلہ بھی حل ہوجائے گا،ناصرشاہسندھ رواداری،درگزر، امن اور محبت کی سرزمین ، دوروزہ ادبی میلے کا افتتاح
کراچی(اسٹاف رپورٹر)وزیر بلدیات، ہاؤسنگ و ٹاؤن پلاننگ سندھ سید ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ سندھ رواداری،درگزر، برداشت، امن اور محبت کی سرزمین ہے ۔ یہ بات انہوں نے ہفتے کے روزمقامی ہوٹل میں سندھ لٹریچر فاؤنڈیشن (ایس ایل ایف)کے زیر اہتمام دو روزہ آٹھویں سندھ ادبی میلے کے افتتاح کے موقع پر اپنے خطاب میں کہی۔ صوبائی وزیر نے مزید کہا کہ سندھ شاہ عبداللطیف بھٹائی ، سچل سرمست اور صوفیا کی سرزمین ہے سندھی زبان اب گوگل پر بھی موجود ہے سندھی زبان کا آسانی سے ترجمہ کیا جاسکتا ہے۔
افتتاحی تقریب میں مہتاب اکبر راشدی،سرفراز راجڑ،گھنور خان لغاری و دیگر نے بھی شرکت کی جبکہ تقریب میں سندھی ادب اور ثقافت کے بھرپور رنگ پیش کیے گئے ۔روایتی رقص اور اجرک و سندھی ٹوپی کے اسٹالز بھی قائم کیے گئے ۔ناصر حسین شاہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا وژن ترقی اور بہتری کا ہے سندھ حکومت کراچی کا پورا انفرااسٹرکچر بنا کر دے گی ،کراچی ہمارا دل ہے کراچی کی ہر گلی محلے کا انفرااسٹرکچر بنا کر دیں گے ۔انہوں نے کہا کہ کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے وزیر ٹرانسپورٹ نے بسوں میں مزید اضافہ کیا ہے جلد ہی عوام کا ٹرانسپورٹ کامسئلہ بھی حل ہوجائے گا۔