صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملیر ایکسپریس وے پر جاری ترقیاتی کام بہر صورت تیز کیا جائے ،کمشنر کی ہدایت

  • کراچی
ملیر ایکسپریس وے پر جاری ترقیاتی کام بہر صورت تیز کیا جائے ،کمشنر کی ہدایت

کراچی (اسٹاف رپورٹر) کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے ملیر ایکسپریس وے کے ترقیاتی کاموں کا تفصیلی دورہ کیا، جس میں ڈپٹی کمشنر ملیر، ڈپٹی کمشنر کورنگی اور پروجیکٹ ڈائریکٹر بھی ان کے ہمراہ تھے۔

دورے کے دوران کمشنر کراچی کو تعمیراتی پیش رفت، درپیش مسائل اور تکمیل کے شیڈول پر بریفنگ دی گئی۔سید حسن نقوی نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ ملیر ایکسپریس وے پر جاری ترقیاتی کاموں کو ہر صورت تیز کیا جائے اور منصوبہ مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ کراچی کے ٹریفک نظام میں انقلابی بہتری لائے گا اور شہریوں کو ایک جدید اور تیز رفتار سفری سہولت فراہم کرے گا۔کمشنر کراچی کے مطابق ملیر ایکسپریس وے 39 کلومیٹر طویل زیر تعمیر منصوبہ ہے جو کے پی ٹی انٹرچینج سے شروع ہو کر قیوم آباد کے قریب سے گزرتے ہوئے کاٹھور کے قریب ایم نائن موٹروے پر اختتام پذیر ہوگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ستائیسویں ترمیم کے بعد
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
پاکستانی قوم اپنی اصلیت کو لوٹ رہی ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دوست سے والد تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی انٹیلی جنس برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھٹکتی روحیں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قومی سلامتی کی ترقی کا سٹریٹجک منصوبہ
محمد عبداللہ حمید گل