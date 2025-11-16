ملیر ایکسپریس وے پر جاری ترقیاتی کام بہر صورت تیز کیا جائے ،کمشنر کی ہدایت
کراچی (اسٹاف رپورٹر) کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے ملیر ایکسپریس وے کے ترقیاتی کاموں کا تفصیلی دورہ کیا، جس میں ڈپٹی کمشنر ملیر، ڈپٹی کمشنر کورنگی اور پروجیکٹ ڈائریکٹر بھی ان کے ہمراہ تھے۔
دورے کے دوران کمشنر کراچی کو تعمیراتی پیش رفت، درپیش مسائل اور تکمیل کے شیڈول پر بریفنگ دی گئی۔سید حسن نقوی نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ ملیر ایکسپریس وے پر جاری ترقیاتی کاموں کو ہر صورت تیز کیا جائے اور منصوبہ مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ کراچی کے ٹریفک نظام میں انقلابی بہتری لائے گا اور شہریوں کو ایک جدید اور تیز رفتار سفری سہولت فراہم کرے گا۔کمشنر کراچی کے مطابق ملیر ایکسپریس وے 39 کلومیٹر طویل زیر تعمیر منصوبہ ہے جو کے پی ٹی انٹرچینج سے شروع ہو کر قیوم آباد کے قریب سے گزرتے ہوئے کاٹھور کے قریب ایم نائن موٹروے پر اختتام پذیر ہوگا۔