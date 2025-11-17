صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میرپور خاص:نیہا قتل میں والد کی بے گناہی کے ثبوت جمع

  • کراچی
محکمہ ریلوے نے وقوعہ کے وقت مبین کے ڈیوٹی پر موجودگی کا ریکارڈ دیدیا

میرپور خاص (بیورو رپورٹ )نیہا قتل کیس میں نئی پیشرفت سامنے آئی ہے ، ریلوے حکام نے والد کی بے گناہی کے ثبوت ایس ایس پی میرپور خاص کو جمع دیدیئے ، جس کے بعد قتل کیس نے نیا رُخ اختیار کر لیا، پاکستان ریلوے کے افسران نے نیہا کے والد مبین کو بے گناہ ثابت کرنے کے لئے باضابطہ درخواست اور حاضری کا ریکارڈ ایس ایس پی میرپور خاص کے دفتر میں جمع کروایا ہے ۔درخواست میں واضح کیا گیا ہے کہ وقوعہ کے وقت مبین کراچی میں سرکاری ڈیوٹی پر موجود تھے اور اُن کی ڈیوٹی کا مکمل ریکارڈ بھی فراہم کر دیا گیا ہے ۔ اس کے باوجود واقعے کے بعد مبین پر اپنی ہی بیٹی کے قتل کا الزام لگایا گیا۔ یاد رہے نیہا قتل کیس میں والد مبین کو پولیس نے گرفتار کررکھا ہے اور وہ جوڈیشل ریمانڈ پر سینٹرل جیل میں ہے ، نیہا قتل کیس میں عدالتی احکاماتِ پر نیہا کے ڈی این اے اور قتل کی وجوہات کے لیے میڈیکل بورڈ کی جانب سے قبر کشائی اور ڈی این اے سمپل لیے گئے ہیں پولیس کی جانب سے نیہا ڈی این اے رپورٹ آنے کے بعد ہی نیہا قتل کی گتھی سلجھ سکتی ہے۔

