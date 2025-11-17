ہالا کے مخدوم خاندان میں پھوٹ، دو گروپ بن گئے
مخدوم جمیل الزماں اور مخدوم سعید الزماں گروپ ایک دوسرے کے مدمقابل آگئےسروری جماعت کی تنظیمی باڈی تحلیل، مخدوم سعید نے سروری سرہان تنظیم بنالی
مٹیاری (نمائندہ دنیا)ہالا کے مخدوم خاندان میں پھوٹ پڑگئی، روحانی سروری جماعت دو گروپوں میں تقسیم ہو گئی، مخدوم جمیل الزماں گروپ اور مخدوم سعید الزماں گروپ آمنے سامنے آگئے ۔ مخدوم جمیل الزماں کی سربراہی میں چلنے والی سروری جماعت کی تنظیمی باڈی تحلیل کی گئی ، اس کے بعد جماعت کے چیئرمین مخدوم سعید الزماں نے نئی تنظیم ‘‘سروری سرہان’’ کے نام سے قائم کر لی، جس کے ساتھ ہی اختلافات باضابطہ طور پر منظرِ عام پر آگئے ۔ اختلافات کا دائرہ صرف جماعت تک محدود نہیں رہا، بلکہ مخدوم سعید الزماں کے صاحبزادے اور ضلع کونسل چیئرمین مخدوم احمد الزماں کے عہدے پر بھی شدت اختیار کر گئے ہیں۔ اس صورتحال نے ہالا اور مٹیاری کے سیاسی ماحول کو غیر یقینی بنا دیا ہے ۔ مخدوم سعید الزماں نے اختلافات کی وجوہات بیان کرتے ہوئے کہا کہ سیف علی شاہ، جو مخدوم محبوب الزمان کے پرسنل سیکریٹری ہیں اس نے ہم سے کہا کہ ضلعی کونسل سے کچھ حصہ دیں۔ ہم نے یہ بات مخدوم جمیل الزماں تک پہنچائی، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ اس کے بعد چیف آفیسر کو ہٹا دیا گیا۔ جب نیا افسر آیا تو اس نے کہا کہ مجھے زرداری ہاؤس سے بھیجا گیا ہے ۔ پھر کہا بلاول ہاؤس سے بھیجا گیا ہے ، اور آخر میں کہا کہ مجھے اوپر سے بھیجا گیا ہے ۔ جب ہم نے وزیر سے بات کی تو جواب ملا کہ یہ افسر صوبائی وزیر مخدوم محبوب الزماں کی سفارش پر تعینات کیا گیا ہے ، مخدوم سعید الزماں نے مزید کہا کہ مخدوم ہاؤس کے تین اہم افراد اختلافات کی اصل وجہ بنے ، سیف علی شاہ مخدوم محبوب الزماں کے پرسنل سیکریٹری، گل محمد عرف گڑ پنہور چیئرمین میونسپل کمیٹی ہالا، مسرت جعفری، جو سعید الزماں کے مطابق ہمارے نوکر کا بیٹا ہے ۔ سعید الزماں کا کہنا تھا کہ ان تینوں افراد کے خلاف پارٹی قیادت کو شکایت کی گئی، تاہم کوئی جواب موصول نہیں ہوا، اختلافات کے بڑھنے کے بعد معاملہ اُس وقت سنگین ہوگیا جب قومی احتساب بیورو (نیب) نے ضلعی کونسل چیئرمین مخدوم احمد الزماں کو نوٹس جاری کیا، جس میں الزام لگایا گیا کہ ضلع کونسل میں کروڑوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے ۔ نیب کی جانب سے مخدوم احمد الزماں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 2019 سے اب تک کا تمام مالی ریکارڈ لے کر نیب کے سامنے پیش ہوں ، سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مخدوم خاندان میں بڑھتے اختلافات صرف تنظیمی معاملہ نہیں بلکہ اثر و رسوخ کی جنگ بن چکے ہیں۔