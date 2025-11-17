مٹیاری: 27ویں ترمیم کیخلاف جسم کا دھرنا، لاٹھی چارج
مٹیاری (نمائندہ دنیا)27 ویں ترمیم کیخلاف قوم پرست جماعت جئے سندھ محاذ (جسم) کی جانب سے مسلم لیگ نواز سندھ کے صدر بشیر میمن کے گھر کے باہر احتجاجی دھرنا دیا گیا۔
جس میں خواتین کارکنان بھی موجود تھیں، دوسری جانب جسم ضلع مٹیاری کے صدر جمن لاکھو کی سربراہی میں قومی شاہراہ پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، فوری اطلاع پر مقامی پولیس موقع پر پہنچ گئی، شاہراہ بند کرنے پر پولیس نے لاٹھی چارج کیا، پولیس نے خواتین سمیت کئی کارکنان کو گرفتار کرلیا، اور احتجاج میں استعمال ہونے والا لاؤڈ اسپیکر اورگاڑی اپنی تحویل میں لے لی، گرفتار کارکنان میں اللہ بچائی ملاح، نور جہان، عبدالشکور، تاج حیدر، علی حیدر و دیگر شامل ہیں۔ اس موقع پر پولیس کا کہنا تھا کہ کسی کو بھی شاہراہ بند کرنے کی اجازت نہیں ہے ، گرفتار کارکنان پر پاک آرمی اور پاکستان کیخلاف نعرے پر مقدمہ درج کیا جائے گا۔