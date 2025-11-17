مٹیاری:حراست میں ٹیچر کے ہلاک ہونے کی انکوائری شروع
مٹیاری (نمائندہ دنیا)پولیس کی حراست میں ہلاک اسکول ٹیچر کے معاملے پر ڈی آئی جی بینظیر آباد کے حکم پر انکوائری شروع کردی گئی۔ ڈی آئی جی نے واقعہ میں ملوث ایس ایچ او شہدادپور سمیت چار اہلکار معطل اور ہیڈ محرر لاک اپ کردیا۔
واقعہ کی تحقیقات کیلئے انکوائری شروع کردی گئی ہے ۔ یاد رہے چند روز قبل اسکول ٹیچرعزیز جکھرو پولیس حراست میں دم توڑ گیا تھا، جس پر لواحقین نے پولیس پر رشوت کے عوض گرفتار کرنے اور تشدد سے ہلاکت کا الزام لگا کر قومی شاہراہ کو بند کیا تھا، جس پر ان کیخلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔