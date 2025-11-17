دڑو:رورل ہیلتھ میں سہولیات نایاب، میت رکشے میں گھر منتقل
گزشتہ روز لائی جانے والی بچو ماچھی کی خاتون دم توڑ گئی تھی، ایمبولینس نہ ملیویڈیو وائرل ہونے پر عوام کا شدید ردعمل، حکومت سے کارروائی کا مطالبہ کیا
دڑو (نمائندہ دنیا)رورل ہیلتھ سینٹر سجاول میں صحت سے متعلق سہولیات ناپید ہوگئیں، اسپتال میں گزشتہ روز لائی جانے والی خاتون دم توڑ گئی، جس کی میت گھر منتقلی کیلئے ورثا کو ایمبولینس فراہم نہیں کی گئی، ورثا نے لاش رکشے میں گھر منتقل کی، نواحی گاؤں بچو ماچھی کی 22 سالہ جولاں زوجہ حسن ماچھی گزشتہ روز دڑو کے سرکاری اسپتال لائی گئی تھی، جہاں وہ دم توڑ گئی، رورل ہیلتھ سینٹر دڑو میں ایمبولینس نہ ہونے کے باعث خاتون کی لاش کو اس کے ورثاء رکشے میں واپس گاؤں لے گئے ۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، تو عوام نے شدید ردعمل کا اظہار کیا، انہوں نے حکومت سندھ، محکمہ صحت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔ اس سلسلے میں رورل ہیلتھ سینٹر میں ڈیوٹی پر مامور ڈاکٹر ابراہیم میمن نے بتایا گزشتہ روز خاتون جولان ماچھی کو رکشے میں دڑو اسپتال لایا گیا، تاہم وہ گاؤں میں ہی دم توڑ گئی تھی، جس کے بعد اس کے ورثاء اسے رکشے میں واپس گاؤں لے گئے ، اسپتال میں گزشتہ دو سال سے ایمبولینس نہیں ہے۔ دڑو کا سرکاری اسپتال جو کہ براہ راست ڈی ایچ او سجاول کے زیر انتظام ہے ، کروڑوں روپے کا بجٹ ملنے کے باوجود عوام کو صحت کی سہولت فراہم نہیں کررہا۔