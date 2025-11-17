جھڈو میں نوجوان قتل، دیگر شہروں میں حادثات، 2ہلاک
یوسف کوفضل شاہ امام بارگاہ پر نشانہ بنایا گیا، پولیس نے 2ملزم پکڑ لئےمٹیاری، محراب پور میں حادثات، 24زخمی، نصیر آباد میں زہر پینے والا چل بسا
جھڈو، اندرون سندھ (نمائندگان دنیا) جھڈو میں نوجوان کو قتل کردیا گیا، جبکہ دیگر شہروں میں حادثات وواقعات نے 3جانیں لے لیں۔ تفصیلات کے مطابق جھڈو کے قریب بدین کے گوٹھ حیات خاصخیلی کے رہائشی 35 سالہ یوسف عرف وانچوڑا کو جھڈو ٹنڈو باگو روڈ نوتکانی موڑ کے نزدیک فضل شاہ امام بارگاہ پر بے دردی سے قتل کردیاگیا، پولیس نے موقع پر پہنچ کر دو افراد معشوق لغاری اور ایک نامعلوم شخص کو گرفتار کرلیا۔ ایک اور واقعے میں جھڈو نوکوٹ روڈ نزد نبی سر موڑ پر ٹریکٹر ٹرالی کا ٹائر پھٹ کر نکل گیا جو راہگیر 35 سالہ دیدار بھیل کو جا لگا جو اسپتال لیجاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ جبکہ سلور موری کے قریب مٹھڑاؤ کینال سے ایک شخص کی برہنہ حالت میں لاش ملی ہے۔ مٹیاری میں بس، سوزوکی تصادم سے 13 افراد زخمی ہوگئے ، جنہیں اسپتال منقتل کیا گیا، زخمیوں میں شاہزیب، اصغر، رحیماں، مریم، سلمان و دیگر شامل ہیں، حادثہ تیز رفتاری سے موڑ کاٹتے ہوئے پیش آیا۔ محراب پور کے قریب ٹھارو شاہ رابطہ سڑک پر تیز رفتار کار اور وین میں تصادم سے مسمات نصرت خاتون، مختار وگن، سعید سہتو، طارق مری، محمد یوسف سمیت 11 افراد زخمی ہوگئے جنہیں ٹھارو شاہ اور نوشہرو فیروز اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ادھر نصیرآباد کے گاؤں مرادی میں پسند کی شادی نہ کرانے پر زہریلی دوا پینے والا 18 سالہ نوجوان احسان علی ولد عبدالمجید چانڈیو دوران علاج ٹراما سینٹر لاڑکانہ میں دم توڑ گیا۔