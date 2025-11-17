صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکھر:سول اسپتال کی مشینیں خراب، مرض کی تشخیص میں پریشانی

  • کراچی
سکھر:سول اسپتال کی مشینیں خراب، مرض کی تشخیص میں پریشانی

ایم آرآئی، سی ٹی اسکین ، ایکسرے مشینیں کام نہیں کررہیں، مریضوں کا الزامدور دراز سے آنے والوں کو زیادہ پریشانی، اعلیٰ حکام سے مرمت کرانے کا مطالبہ

سکھر(بیورو رپورٹ)سندھ کے تیسرے بڑے شہر سکھر میں قائم سردار غلام محمد مہر میڈیکل کالج و اسپتال (سول اسپتال) میں کروڑوں روپے مالیت کی جدید مشینری جس میں ایم آر آئی، سی ٹی اسکین ، ایکسرے و دیگر شامل ہیں، ایک بار پھر خرابی کی صورتحال سے دوچار ہیں، جس سے خصوصاً دور دراز سے آنے والے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ، مریضوں کے مطابق اسپتال میں صرف ایم آر آئی مشین ہی نہیں، بلکہ کئی دیگر تشخیصی مشینیں بھی اکثر خراب رہتی ہیں، جس سے مریضوں کو ضروری ٹیسٹ کروانے کے لیے بار بار نجی اسپتالوں یا دیگر سرکاری مراکز کا رخ کرنا پڑتا ہے ۔ ریڈیالوجی سیکٹر سے وابستہ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایم آر آئی مشین کی مرمت پر کروڑوں روپے خرچ کیے گئے ، مریضوں کا کہنا ہے کہ روزانہ سینکڑوں لوگ ایم آر آئی کے لیے اسپتال آتے ہیں لیکن مشین ناکارہ ہونے سے انہیں مایوس واپس جانا پڑتا ہے ۔ شہری حلقوں نے محکمہ صحت سندھ اور اسپتال انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر ٹوٹی ہوئی مشینوں کی مرمت کے لیے اقدامات کریں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ناقص میٹریل سے تیار ٹریفک سگنلز خراب ، قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان

ملاوٹ مافیا کا قلع قمع کرنے کیلئے کریک ڈاؤن کا فیصلہ

جرائم پیشہ افراد ،اسلحہ کی نمائش کیخلاف کارروائی کا حکم

سلطان رانجھا کی الیکشن مہم،ضلعی صدر ن لیگ ن شعبہ خواتین دیگر متحرک

ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال کی لفٹ 4ماہ بعد دوبارہ فعال

الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام بنو قابل پروگرام کا دوسرا مرحلہ اختتام پذیر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر