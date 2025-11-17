سکھر:سول اسپتال کی مشینیں خراب، مرض کی تشخیص میں پریشانی
ایم آرآئی، سی ٹی اسکین ، ایکسرے مشینیں کام نہیں کررہیں، مریضوں کا الزامدور دراز سے آنے والوں کو زیادہ پریشانی، اعلیٰ حکام سے مرمت کرانے کا مطالبہ
سکھر(بیورو رپورٹ)سندھ کے تیسرے بڑے شہر سکھر میں قائم سردار غلام محمد مہر میڈیکل کالج و اسپتال (سول اسپتال) میں کروڑوں روپے مالیت کی جدید مشینری جس میں ایم آر آئی، سی ٹی اسکین ، ایکسرے و دیگر شامل ہیں، ایک بار پھر خرابی کی صورتحال سے دوچار ہیں، جس سے خصوصاً دور دراز سے آنے والے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ، مریضوں کے مطابق اسپتال میں صرف ایم آر آئی مشین ہی نہیں، بلکہ کئی دیگر تشخیصی مشینیں بھی اکثر خراب رہتی ہیں، جس سے مریضوں کو ضروری ٹیسٹ کروانے کے لیے بار بار نجی اسپتالوں یا دیگر سرکاری مراکز کا رخ کرنا پڑتا ہے ۔ ریڈیالوجی سیکٹر سے وابستہ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایم آر آئی مشین کی مرمت پر کروڑوں روپے خرچ کیے گئے ، مریضوں کا کہنا ہے کہ روزانہ سینکڑوں لوگ ایم آر آئی کے لیے اسپتال آتے ہیں لیکن مشین ناکارہ ہونے سے انہیں مایوس واپس جانا پڑتا ہے ۔ شہری حلقوں نے محکمہ صحت سندھ اور اسپتال انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر ٹوٹی ہوئی مشینوں کی مرمت کے لیے اقدامات کریں۔