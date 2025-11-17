آئینی چیف جسٹس ٹینکر مافیا کی پانی چوری کافوری نوٹس لیں،الطاف شکور
کراچی(این این آئی)پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کے چیئرمین الطاف شکور نے مرکزی عہدیداران کی میٹنگ میں کراچی میں پانی کے بڑھتے ہوئے خطرناک بحران پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کراچی کا طاقتور ٹینکر مافیا غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے ذریعے شہر کے پانی کا تقریباً 30 فیصد چوری کر رہا ہے۔
جسے حکمران طبقے اور کرپٹ بیوروکریسی کی خفیہ حمایت حاصل ہے ۔ انہوں نے وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس، جسٹس امین الدین سے اپیل کی ہے کہ وہ اس اہم عوامی مسئلے پر اپنا پہلا سو موٹو نوٹس لیں۔ ٹینکر مافیا کو ریگولیٹ کیا جائے ، فی گیلن ریٹ مقرر کیے جائیں اور صرف مخصوص ہائیڈرنٹس سے پانی بھرنے کی اجازت دی جائے ۔ ٹوکن پر مبنی ڈیجیٹل نظام بھی متعارف کرایا جائے ۔ کراچی کو مستقل پانی بحران سے نکالنے کے لیے سب سے پہلا اور اہم قدم ٹینکر مافیا کے خلاف سخت کارروائی ہے ۔ زیرِ زمین پانی کا غیر منظم استعمال، صنعتوں و ہاؤسنگ سوسائٹیز کے بورنگ ویلز اور گندے پانی کی ری سائیکلنگ نہ ہونے سے پانی کا بحران مزید بڑھ رہا ہے ۔