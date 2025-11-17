صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
کاروباری خواتین کے لیے مالی معاونت سے متعلق اجلاس

کراچی(آئی این پی) صوبائی وزیر ترقی نسواں سندھ شاہینہ شیر علی نے کہا ہے کہ خواتین کو مالی طور پر خود مختار بنانا ہماری اولین ترجیح ہے ، خواتین کو معاشی سرگرمیوں میں شامل کرکے صوبے کی ترقی میں شراکت دار بنانا چاہتے ہیں۔

 ان خیالات کا اظہار انھوں نے اپنے دفتر میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر سیکریٹری محکمہ ترقیِ نسواں سندھ رشید احمد زرداری، اسٹیٹ بینک کے نمائندگان و دیگر افسران بھی شریک تھے ۔ صوبائی وزیرنے خواتین کو معاشی خودمختار بنانے اور صوبے میں روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے کاروباری خواتین کی مالی معاونت کے لیے منتخب مائیکرو فنانس بینکس اور مائیکرو فنانس اداروں کے تعاون سے جلد نئی اسکیم متعارف کروانے کی ہدایت دیں۔ 

