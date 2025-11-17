صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی آئی جی نے جعلی نمبر پلیٹ گاڑی پکڑنے کاطریقہ بتادیا

  • کراچی
اب ایسے کیمرے آگئے تو چوری اور چھینی ہوئی گاڑیاں بھی برآمد کی جائیں گیپہلے ہمارے پاس مینوئل کیمرے لگے تھے جو آئی پی بیسڈ نہیں تھے ،پیرمحمدشاہ

کراچی (آئی این پی)ڈی آئی جی ٹریفک کراچی پیر محمد شاہ نے بتایا ہے کہ جعلی نمبر پلیٹ گاڑی کس طرح پکڑی جاتی ہے ۔ ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ نے شرکت کی اس دوران میزبان نے سوال کیا کہ نظام شہر کا آپ کے سامنے ہے مہران کی نمبر پلیٹ پر ویگو چل رہی ہے یہ کس طرح پکڑی جائے گی جواب میں ڈی آئی جی نے کہا کہ یہ نیا سسٹم پکڑے گا مثال کے طور پر ایک بندہ بس کی چھت پر لوگ بٹھا کر چلا رہا یا کسی کی گاڑی کے کالے شیشے ہیں ہم نے جب پک کیا تو ایکسائز میں اس کا ڈیٹا نہیں ملا کیونکہ جو اس نے نمبر پلیٹ لگائی تھی وہ ویگو کی نہیں ایف ایکس کی تھی وہ تو اسی وقت پکڑا گیا۔پیر محمد شاہ نے کہا یہ تو ایک لمحے میں ہی پکڑا جاتا ہے ، اب سیف سٹی کی گاڑیاں شہر کے چوراہوں پر آئیں گی جسے سسٹم بتاتا رہے گا اور گاڑی جہاں سے جائے گی کیمرہ بتائے گا اور گاڑی پکڑی جائے گی۔انہوں نے کہا کہ اس سے اسٹریٹ کرائمز بھی کم ہوجائیں گے ، کراچی میں 24 ہزار کیمروں کی ضرورت ہے جب یہ سسٹم کامیاب ہوگا تو لوگ سراہیں گے اور سرکار انویسٹ کرے گی۔ڈی آئی جی ٹریفک نے کہا کہ پہلے ہمارے پاس مینوئل کیمرے لگے تھے آئی پی بیسڈ نہیں تھے اب تو اس طرح کے کیمرے آگئے ہیں تو چوری اور چھینی ہوئی گاڑیاں بھی برآمد کی جائیں گی۔

