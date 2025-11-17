صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس سے مقابلے میں زخمی سمیت 2ملزمان گرفتار

کراچی (اسٹاف رپورٹر)ڈیفنس پولیس اور ملزمان کے درمیان قیوم آباد بی ایریا قبرستان کے قریب فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں زخمی سمیت 2 ملزمان کو گرفتار کرلیا گیا۔

 ترجمان ایس ایس پی ساؤتھ مہظور علی کے مطابق پولیس نے مشتبہ موٹرسائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا، تاہم ملزمان نے رکنے کے بجائے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی، جس پر پولیس نے بھی جوابی کارروائی کی۔پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان کے قبضے سے ایک 30 بور پستول، 3 گولیاں، ایک چوری شدہ ہونڈا 125 موٹر سائیکل اور 3 موبائل فون برآمد ہوئے ہیں۔ زخمی ملزم کو طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ دوسرے گرفتار ملزم کو تھانے منتقل کر دیا گیا ہے ۔ ایس ایس پی ساؤتھ کے مطابق ملزمان کا ایک ساتھی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا جس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ 

