صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسٹیل مل سے لوہا اور تانبا چوری کے مزید پانچ ملزمان گرفتار

  • کراچی
اسٹیل مل سے لوہا اور تانبا چوری کے مزید پانچ ملزمان گرفتار

کراچی(اسٹاف رپورٹر)اسٹیل مل سے لوہا اور تانبا چوری کا معاملہ’ پولیس نے مزید پانچ ملزمان کو گرفتار کرلیا’ ملزمان سے چوری شدہ لوہا برآمد کرلیاگیا’ بن قاسم پولیس نے گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔

تفصیلات کے مطابق بن قاسم پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے اسٹیل مل سے لوہا و تانبہ چوری میں ملوث گروہ کوگرفتارکرلیا۔ بن قاسم پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے اسٹیل مل کے قریب سے قیمتی سامان چوری میں ملوث گروہ کو گرفتار کرلیا۔ کارروائی کے دوران 5 ملزمان گرفتار ہوئے جن کی شناخت جمیل، امتیاز، فقیر، گلزار اور غلام مرتضی کے نام سے ہوئی۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 65 کلو سے زائد چوری شدہ لوہے کے بیرنگ برآمد ہوئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مؤثر پالیسیاں، معیشت بہتری کی طرف گامزن، گورنر کنڈی

جہلم میں گرین ٹریکٹر سکیم کے تحت کسانوں میں ٹریکٹرز تقسیم

چیئرمین سی ڈی اے کا شاہین چوک انڈر پاس کا دورہ

نوجوانوں کو پالیسی سازی میں شراکت دار بنایا جائے،رانا مشہود

روٹی قیمت پر عملدرآمد ،آٹا سمگلنگ روکیں گے ، سلمیٰ بٹ

علم صرف روزگار نہیں، انسانیت کی خدمت کا ذریعہ بھی ہے، حسن محی الدین قادری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر