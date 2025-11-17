اسٹیل مل سے لوہا اور تانبا چوری کے مزید پانچ ملزمان گرفتار
کراچی(اسٹاف رپورٹر)اسٹیل مل سے لوہا اور تانبا چوری کا معاملہ’ پولیس نے مزید پانچ ملزمان کو گرفتار کرلیا’ ملزمان سے چوری شدہ لوہا برآمد کرلیاگیا’ بن قاسم پولیس نے گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔
تفصیلات کے مطابق بن قاسم پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے اسٹیل مل سے لوہا و تانبہ چوری میں ملوث گروہ کوگرفتارکرلیا۔ بن قاسم پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے اسٹیل مل کے قریب سے قیمتی سامان چوری میں ملوث گروہ کو گرفتار کرلیا۔ کارروائی کے دوران 5 ملزمان گرفتار ہوئے جن کی شناخت جمیل، امتیاز، فقیر، گلزار اور غلام مرتضی کے نام سے ہوئی۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 65 کلو سے زائد چوری شدہ لوہے کے بیرنگ برآمد ہوئے ۔