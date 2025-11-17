صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اولمپئن حسین شاہ کے پلاٹ پر قبضہ

  • کراچی
اولمپئن حسین شاہ کے پلاٹ پر قبضہ

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان کے اولمپکس میڈل جیتنے والے حسین شاہ کے پلاٹ پر کراچی میں قبضہ ہو گیا۔

 نجی ٹی وی کے مطابق اولمپئن حسین شاہ نے کہا کہ حکومت سندھ نے اولمپکس میڈل جیتنے پر پلاٹ اور 25 ہزار روپے کا انعام دیا تھا۔انہوں نے کہا کہ کراچی کے علاقے گلستانِ جوہر کے بلاک 10 میں واقع میرے 120 گز کے پلاٹ پر اب قبضہ ہو چکا ہے ، اسی محرومی کے باعث مجھے پاکستان چھوڑنا پڑا۔پاکستانی اولمپئن نے کہا کہ اب جاپان میں پروفیشنل باکسرز کو ٹریننگ دے کر گزر بسر کر رہا ہوں۔اُن کا کہنا ہے کہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری، وزیرِ اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور چیئرمین پی پی بلاول بھٹو سے میری اپیل ہے کہ میرے پلاٹ پر سے قبضہ ختم کرائیں۔حسین شاہ نے کہا کہ اگر قبضہ ختم نہیں ہو سکتا تو متبادل پلاٹ دیا جائے تاکہ اپنا گھر بنا سکوں۔

