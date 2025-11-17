صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تکریم اساتذہ پروگرام کا انعقاد

  • کراچی
تکریم اساتذہ پروگرام کا انعقاد

کراچی(سٹی ڈیسک)آل کراچی اسکول اینڈ کالج کے تحت تکریم اساتذہ پروگرام کا انعقاد ہوا۔پروگرام میں کراچی کے 24 اساتذہ کو قرعہ اندازی کے ذریعے عمرہ پیکج کے کوپن جاری کئے گئے ۔

تقریب میں ضیاء الدین یونیورسٹی اینڈ ایگزامینیشن بورڈ کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر ڈاکٹر ناصر انصار،ٹیکنیکل بورڈ کے چیئرمین مشرف راجپوت سمیت سیاسی وسماجی شخصیات نے شرکت کی۔ ناصر انصار نے کہا کہ کامیاب پروگرام کے انعقاد پر ایجوکیشنل فورم کے ذمہ داران کومبارکبا دپیش کرتا ہوں۔ آل سندھ پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کے چئرمین حیدر علی اور عالم شیر اعوان نے بات کرتے ہوئے اساتذہ کو خراج تحسین پیش کیا۔آخر میں پروگرام کے منتظم پرفیسر محی الدین شیخ نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور اسکولز کے پرنسپلز اور اساتذہ کو حسن کارکردگی ایورڈ لینے پر مبارکباد پیش کی۔

