صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکمران عالمی طاقتوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں،طارق مدنی

  • کراچی
حکمران عالمی طاقتوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں،طارق مدنی

کراچی(این این آئی)پاکستان امن کونسل کے سربراہ طارق محمود مدنی نے کہا ہے کہ حکمران عالمی طاقتوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں حکمرانوں سے خیر کی امید رکھنا فضول ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے صوبائی امن سیکریٹریٹ گلستان جوہر میں مختلف شخصیات سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ۔

انہوں نے کہا کہ نصف صدی گزر جانے کے باوجود کوئی ایک ترمیم بھی ایسی نظر نہیں آتی جس کا بنیادی مقصد شہریوں کے حقوق کو مضبوط بنانا یا ریاست کو ان کے سامنے جواب دہ بنانا ہو ان کا کہنا تھا کہ بنیادی حقوق کی پامالیوں پر خاموش نہیں بیٹھیں گے اور بنیادی حقوق کے منافی ترامیم کے خلاف آواز اٹھانے والوں کی حمایت جاری رکھیں گے اکابرین کی قربانیاں رائیگاں نہیں جانے دیں گے ملک میں عدل و انصاف کے اعلی معیار کا نظام قائم کرنے کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بجلی کنکشن فیس میں ہو شر با اضافہ ، سنگل فیز 22 ہزار 800 اور تھری فیز 67 ہزار روپے مقرر

سیٹلائٹ ٹاؤن میں تجاوزات کرنیوالوں کیخلاف آپریشن تیز کرنے کافیصلہ

ریسکیو 1122 ، ٹریفک حادثات کے متاثرین کی یاد کا عالمی دن منایا گیا

پھٹے کپڑے ،ٹوپی ، ہاتھ میں سپارہ ،کمسن بھکاریوں کی یلغار

بسوں اور ویگنوں میں ایل پی جی کااستعمال بڑھ گیا

گجرات:عالمی معیار کے ریسٹورنٹ اور فٹنس جم کا افتتاح

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر