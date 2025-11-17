حکمران عالمی طاقتوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں،طارق مدنی
کراچی(این این آئی)پاکستان امن کونسل کے سربراہ طارق محمود مدنی نے کہا ہے کہ حکمران عالمی طاقتوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں حکمرانوں سے خیر کی امید رکھنا فضول ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے صوبائی امن سیکریٹریٹ گلستان جوہر میں مختلف شخصیات سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ۔
انہوں نے کہا کہ نصف صدی گزر جانے کے باوجود کوئی ایک ترمیم بھی ایسی نظر نہیں آتی جس کا بنیادی مقصد شہریوں کے حقوق کو مضبوط بنانا یا ریاست کو ان کے سامنے جواب دہ بنانا ہو ان کا کہنا تھا کہ بنیادی حقوق کی پامالیوں پر خاموش نہیں بیٹھیں گے اور بنیادی حقوق کے منافی ترامیم کے خلاف آواز اٹھانے والوں کی حمایت جاری رکھیں گے اکابرین کی قربانیاں رائیگاں نہیں جانے دیں گے ملک میں عدل و انصاف کے اعلی معیار کا نظام قائم کرنے کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔