9 رہائشی آبادیوں میں رینجرز وپولیس کے کومبنگ آپریشن
کراچی(اسٹاف رپورٹر)لیاقت آباد،گلبہار، حاجی مرید گوٹھ، خاموش کالونی،ڈیرہ کالونی،نارتھ ناظم آباد،خمیسو گوٹھ،نیو کراچی،گزری پی ایم ٹی کالونی میں پولیس اور رینجرز کا مشترکہ کومبنگ آپریشن، مختلف مقامات پر داخلی اور خارجی راستوں کو سیل کرکے گھر گھر تلاشی لی گئی۔
تفصیلات کے مطابق کراچی شہر کی 9رہائشی آبادیوں میں پولیس اور کچھ مقامات پر رینجرز نے مشترکہ طورپر کومبنگ آپریشن کئے ۔ کومبنگ آپریشن کراچی کے ڈسٹرکٹ وسطی اور ساتھ کے مختلف علاقوں میں کئے گئے ۔ وسطی کی بدنام زمانہ منشیات بستی خمیسو گوٹھ میں پولیس کی بھاری نفری نے ایک بڑے علاقے کو گھیرے میں لیکر کومبنگ اور سرچ آپریشن کیا۔ نیو کراچی میں بھی سرچ آپریشن کیاگیا۔ گلبہار کی حاجی مرید گوٹھ اور خاموش کالونی میں بھی پولیس کی بھاری نفری نے گھیرا کیا اور گھر گھر تلاشی لی’ضلع جنوبی پولیس نے 7 تھانوں کی بھاری نفری کی مدد سے گزری کی پی ایم ٹی کالونی کا گھیراؤکیا۔ آپریشن کے دوران 2 مشتبہ افراد کو دفعہ 54 کے تحت حراست میں لیا گیا، جن سے مزید تفتیش جاری ہے ۔