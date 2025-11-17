صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

9 رہائشی آبادیوں میں رینجرز وپولیس کے کومبنگ آپریشن

  • کراچی
9 رہائشی آبادیوں میں رینجرز وپولیس کے کومبنگ آپریشن

کراچی(اسٹاف رپورٹر)لیاقت آباد،گلبہار، حاجی مرید گوٹھ، خاموش کالونی،ڈیرہ کالونی،نارتھ ناظم آباد،خمیسو گوٹھ،نیو کراچی،گزری پی ایم ٹی کالونی میں پولیس اور رینجرز کا مشترکہ کومبنگ آپریشن، مختلف مقامات پر داخلی اور خارجی راستوں کو سیل کرکے گھر گھر تلاشی لی گئی۔

تفصیلات کے مطابق کراچی شہر کی 9رہائشی آبادیوں میں پولیس اور کچھ مقامات پر رینجرز نے مشترکہ طورپر کومبنگ آپریشن کئے ۔ کومبنگ آپریشن کراچی کے ڈسٹرکٹ وسطی اور ساتھ کے مختلف علاقوں میں کئے گئے ۔ وسطی کی بدنام زمانہ منشیات بستی خمیسو گوٹھ میں پولیس کی بھاری نفری نے ایک بڑے علاقے کو گھیرے میں لیکر کومبنگ اور سرچ آپریشن کیا۔ نیو کراچی میں بھی سرچ آپریشن کیاگیا۔ گلبہار کی حاجی مرید گوٹھ اور خاموش کالونی میں بھی پولیس کی بھاری نفری نے گھیرا کیا اور گھر گھر تلاشی لی’ضلع جنوبی پولیس نے 7 تھانوں کی بھاری نفری کی مدد سے گزری کی پی ایم ٹی کالونی کا گھیراؤکیا۔ آپریشن کے دوران 2 مشتبہ افراد کو دفعہ 54 کے تحت حراست میں لیا گیا، جن سے مزید تفتیش جاری ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈپٹی کمشنر جھنگ کا اجلاس ، انسداد سموگ و ڈینگی مہم کا جائزہ

واسا کے سیوریج منصوبوں پر کام کی رفتار بڑھانے کا حکم

گندم بڑھاؤ مہم؛ چک 142 جھمرہ میں فارمر ڈے کا انعقاد

فیسوں،ٹیچنگ ونان ٹیچنگ سٹاف کی ریکروٹمنٹ کیلئے کمیٹی قائم

گندم کی کاشت ، ہدف کیلئے وسائل بروئے کار لا رہے :وزیرِ زراعت

ڈینگی لاروا کی افزائش روکنے کیلئے ہاٹ سپاٹس کی نگرانی کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر