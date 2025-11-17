صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نادرانے یونین کونسل سے میرج سرٹیفکیٹ بنوانے کا طریقہ متعارف کروادیا

  • کراچی
کراچی(این این آئی)نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی (نادرا)نے یونین کونسل سے میرج سرٹیفکیٹ بنوانے کا طریقہ بتا دیا۔ہر شادی شدہ جوڑے کو اپنی شادی یونین کونسل میں رجسٹر کروانا لازمی ہے ۔

اس تحریر میں ہم یونین کونسل میں شادی کی رجسٹریشن کے طریقہ کار کے بارے میں جانتے ہیں۔ میرج سرٹیفکیٹ یا نکاح نامے کیلئے درکار دستاویزات میں نکاح نامہ،دولہا اور دلہن کے شناختی کارڈ کی کاپی،شادی شدہ جوڑے کے والدین کے شناختی کارڈ کی کاپی اورنکاح کے گواہوں کے شناختی کارڈ کی کاپی شامل ہیں۔نادرا کے مطابق دولہا یا دلہن میں سے کوئی بھی ایک شادی کی رجسٹریشن اور نادرا کا نکاح نامہ حاصل کرنے کیلیے یونین کونسل جا سکتا ہے ، جہاں عملہ دستاویزات کی تصدیق کرے گا۔اگر مطلوبہ دستاویزات درست ہیں تو عملہ اپنے سسٹم میں نکاح نامے کا اندراج کرے گا، اس کے بعد عملہ درخواست گزار کو پروف ریڈنگ کیلئے پرنٹ آؤٹ فراہم کرے گا، اگر تمام تفصیلات ترتیب میں ہیں تو درخواست دہندہ پروف ریڈنگ پرنٹ آؤٹ پر دستخط کر کے عملے کو واپس کر دے گا۔یونین کونسل کا عملہ اس کے بعد میرج سرٹیفکیٹ جاری کرے گا، یہ سہولت فی الحال نادرا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے نامزد شہروں میں دستیاب ہے ۔

