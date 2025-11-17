صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسٹیل مل کے محنت کشوں کا جاری دھرنا 107ویں روز میں داخل

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر )پاکستان اسٹیل مل کے محنت کشوں کا مطالبات کی منظوری کے لیے جاری دھرنا 107ویں روز میں داخل ہوگیا۔ وکیلوں نے شرکت کرکے ہر قسم کی قانونی مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی اور مقدمات مفت میں لڑنے کا اعلان کیا۔

 تفصیلات کے مطابق پاکستان اسٹیل مل کے محنت کشوں کا اسٹیل ٹاؤن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سامنے 107 دن سے دھرنہ جاری ہے محنت کشوں سے اظہار یکجہتی کے لیے وکلا نے دھرنے میں شرکت کی۔ اس موقع پر وکیل رہنماؤں ایڈووکیٹ ریاض بھٹی ممبر سندھ بار کونسل، ایڈووکیٹ ارشاد شر صدر ملیر بار، ایڈووکیٹ ایاز چانڈیو جنرل سیکریٹری ملیر بار، ایڈووکیٹ عصمہ محسن، ایڈووکیٹ منصف کوسو اور محمد رمضان سمیت دیگر وکلا نے اظہار یکجہتی کیا۔ وکیل رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ہم محنت کشوں کی ہر طرح کی قانونی مدد کے لیے تیار ہیں، اسٹیل مل کے محنت کشوں کے مقدمات مفت میں لڑیں گے ، ملازمین کی بحالی کے لیے پٹیشن دائر کی جائے گی اور اس کی پیروی بھی بلا معاوضہ کی جائے گی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت اسٹیل مل کے محنت کشوں کے ساتھ انصاف کرے ۔ اس موقع پر محنت کش رہنما دھنی بخش سموں، امجد زرداری، اکبر ناریجو، اکبر میمن و دیگر بھی موجود تھے ۔

