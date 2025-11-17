طارق روڈ پر ریسٹورنٹ میں آتشزدگی،ملازم جاں بحق
کراچی(اسٹاف رپورٹر)طارق روڈ پر ریسٹورنٹ میں خوفناک آتشزدگی، ریسٹورنٹ کا ملازم جل کر ہلاک ہوگیا ۔تفصیلات کے مطابق طارق روڈ پر غفار کباب ریسٹورنٹ میں آگ لگ گئی آتشزدگی کے دوران ریسٹورنٹ کا ملازم جھلس کر جاں بحق ہوگیا اور ریسٹورنٹ جل کر خاکستر ہوگیا ، آگ کی اطلاع پر فائربریگیڈ اور ریسکیو 1122 کی 2 گاڑیاں فوری طورپر موقع پر پہنچ گئی۔ آتشزدگی کے دوران ایک شخص جھلس کر زخمی ہو گیا۔متاثرہ شخص کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔متاثرہ شخص کی شناخت 18 سالہ سجاد ولد صادق کے نام سے کی گئی، جوریسٹورنٹ کا ملازم ہے جو بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق آگ پر مکمل قابو پا لیا گیا ہے ،جس کے بعد کولنگ کا عمل جاری ہے ۔فیڈرل بی ایریا یاسین آباد میں واقع ایک چار منزلہ رہائشی عمارت کے فلیٹ میں اچانک آگ لگ گئی۔فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی اور آگ بجھانے کا عمل شروع کر دیا۔فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ عمارت کی پہلی منزل پر واقع فلیٹ میں لگی تھی، جسے بروقت قابو پا لیا گیا۔کولنگ کا عمل ابھی بھی جاری ہے تاکہ آگ کی کوئی باقیات مکمل طور پر ختم کی جا سکیں۔خوش قسمتی سے اس واقعے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ فائر بریگیڈ حکام نے بتایا کہ آگ لگنے کی وجوہات کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔