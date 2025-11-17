صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حادثات کو محض اتفاق قرار دینا ناانصافی ہے ،بلال قادری

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)پاکستان سنی تحریک کے مرکزی سیکرٹری جنرل علامہ بلال سلیم قادری نے کراچی میں بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات پر شدید تشویش اور غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے۔

 کہ کراچی کی سڑکوں پر ٹریفک حادثات کا نہ رکنے والا سلسلہ انتہائی افسوسناک، دل خراش اور انتظامی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے ۔آخر کب تک شہری بے بسی کے ساتھ اپنی جانوں کے ضیاع کا تماشا بنتے رہیں گے ۔بڑی شاہراہوں سے لے کر گلی محلوں تک ٹریفک کی ابتر صورتحال، غیر معیاری سڑکیں، غیر ذمہ دارانہ ڈرائیونگ، ناقص ٹریفک مینجمنٹ اور متعلقہ اداروں کی مسلسل غفلت نے شہریوں کی زندگیوں کو داؤ پر لگا دیا ہے ۔ اس کے باوجود کوئی مؤثر حکمتِ عملی دیکھنے میں نہیں آ رہی، جو انتہائی شرمناک ہے ۔حادثات کو محض اتفاق قرار دینا ناانصافی ہے ۔

 

