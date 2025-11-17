وزیر ثقافت کی عابدہ پروین سے ملاقات،فنون لطیفہ پرگفتگو
ملاقات میں سندھ میں صوفی میوزک فیسٹیول کے انعقاد پر بھی تبادلہ خیال کیا گیاعابدہ پروین سندھ کی ثقافت تہذیب روایت کا مثبت چہرہ ہیں،سید ذوالفقار علی شاہ
کراچی(این این آئی)سندھ کے وزیر برائے ثقافت سید ذوالفقار علی شاہ نے عالمی شہرت یافتہ گلوکارہ میڈم عابدہ پروین سے ملاقات کی ۔ملاقات میں سندھ کی ثقافت، صوفیانہ موسیقی اور فنونِ لطیفہ کے فروغ پرگفتگوکی گئی اورسندھ میں صوفی میوزک فیسٹیول کے انعقاد پر بھی تبادلہ خیال کیاگیا۔ملاقات میں نوجوان فنکاروں کی سرپرستی سندھ ٹیلنٹ ہنٹ اور موسیقی کے فروغ کے منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال کیاگیا۔عابدہ پروین نے سندھ حکومت کی ثقافتی کاوشوں کو سراہا۔ اس موقع پروزیر ثقافت و سیاحت کی جانب سے عابدہ پروین کو صوبائی ثقافتی پروگراموں میں شرکت کی دعوت دی گئی۔صوبائی وزیرنے کہاکہ عابدہ پروین عالمی سطح پر پاکستان کی پہچان اور سندھ کی ثقافت کی سفیر ہیں،وہ اپنی ذات میں ایک ادارہ ہیں جس سے نئے گلوکاروں کو سیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے ۔سید ذوالفقار علی شاہ نے کہاکہ سندھ حکومت محکمہ ثقافت سندھ میں عابدہ پروین کے ہر شہر میں پروگرامز منعقد کرے گا، عابدہ پروین کی صحت کے حوالے سے غلط افواہیں پھیلائی گئیں وہ بالکل ٹھیک ہیں۔صوبائی وزیر نے کہاکہ عابدہ پروین سندھ کی ثقافت تہذیب روایت کا مثبت چہرہ ہیں۔