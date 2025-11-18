صوبائی وزرا کا کینٹ اسٹیشن کا دورہ
کراچی (این این آئی)سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن، ناصر حسین شاہ،سعید غنی اور ذوالفقار علی شاہ کا کینٹ اسٹیشن کا دورہ کیا۔وفاقی سیکریٹری ریلوے نے صوبائی وزرا کو کینٹ اسٹیشن اور شالیمار ایکسپریس کا دورہ کرایا۔۔۔
وزرا نے کینٹ اسٹیشن کی اپ گریڈیشن اور شالیمار ایکسپریس میں جدید سہولیات کی فراہمی کی تعریف کی۔شرجیل انعام میمن نے کہا کہ کینٹ اسٹیشن پر جدید سہولیات کی فراہمی سے مسافروں کی مشکلات کا خاتمہ ہوگا۔عوام کی سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے سندھ حکومت وفاق کے ساتھ بھرپور تعاون کررہی ہے ۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ وزارت ریلوے جلد سندھ حکومت کے تعاون سے سکھر سے روہڑی تک لوکل ٹرین کا آغاز کرے گی۔وفاقی سیکریٹری ریلوے نے یقین دہانی کرائی ہے کہ جلد روہڑی جنکشن کی بھی اپ گریڈیشن کی جائے گی۔